Neue U-Bahnen bekommen digitale Fahrgast-Infos

Der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) freute sich am Montag bei der Präsentation über eine „All-In-Lösung“. Tatsächlich sollen künftig Informationen, die bisher nur via Mobiltelefon zu erhalten waren, in der U-Bahn-Garnitur angezeigt werden. Konkret wird über jenen Türen, die sich in der nächsten Station öffnen, etwa mitgeteilt, in welcher Richtung Stationsausgänge oder Aufzüge liegen und welche andere Öffis dort zu finden sind.