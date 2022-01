Nacht Flucht aus Kabul vermisst: Familie fand Baby

Es war ein herzzerreißendes Bild inmitten der chaotischen Evakuierungen am Flughafen Kabul in Afghanistan: Damit sein zwei Monate alter Sohn nicht von der Menge zerquetscht wird, übergab Vater Mirsa Ali Achmadi ihn Mitte August an einen US-Soldaten. Nachdem die Familie es in den Flughafen geschafft hatte, war das Baby aber verloren gegangen. Nach fast fünf Monaten verzweifelter Suche ist der kleine Sohail Achmadi nun wieder bei seinen Verwandten.