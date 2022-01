Familie verirrt sich auf Wanderung im Zillertal

Die dreiköpfige Familie aus Tschechien wollte am Sonntagmittag eigentlich eine Wanderung auf die bewirtschaftete Höllensteinhütte in Tux unternehmen. An einer Abzweigung des Forstweges bogen die drei allerdings falsch ab. Trotz des tiefen Schnees gelangten die Urlauber schließlich zur nicht bewirtschafteten Grieralm.