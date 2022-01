„Wenige Dutzend“ Österreicher in Kasachstan

Angesichts der schweren Unruhen in Kasachstan steht das österreichische Außenministerium in „laufendem Kontakt“ mit den im Land befindlichen Österreicherinnen und Österreichern. Derzeit wisse man von „wenigen Dutzend“, die sich in Kasachstan aufhalten. Es gehe ihnen gut, erklärte eine Sprecherin am Samstag. Anders als die USA plant Österreich derzeit keinen Abzug von diplomatischem Personal. Die Situation werde aber sehr genau beobachtet, heißt es.