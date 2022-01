„Automatische Bauern“ erleben einen Höhenflug

Aus einem Automaten wurden zehn

Zu den Pionieren in der Direktvermarktung via Automat zählt Jungbauer Hans-Peter Schlegl aus Haselsdorf (Bezirk Graz-Umgebung). Schon im Jahr 2016 stellte der 25-Jährige nahe dem elterlichen Betrieb einen Verkaufsautomaten mit Eiern, Kernöl und hausgemachten Nudeln auf. Die Idee ging voll auf: Inzwischen betreibt Schlegl unter der Marke Hofveitl (der Vulgoname der Familie) im Großraum Graz zehn Automaten. „Durch Corona hat die Wertschätzung für bäuerliche Produkte stark zugenommen. Wir haben viele neue Kunden gewonnen, die von unseren hochwertigen Produkten überzeugt sind. Dafür bin ich sehr dankbar“, so der umtriebige Landwirt.