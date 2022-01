„Kontrollen werden in Tirol große Herausforderung“

Wesentlich strengere Kontrollen bei der 2G-Pflicht im Handel kündigte die Bundesregierung am Donnerstag an. So müssen Betreiber ab Dienstag entweder beim Eingang oder an der Kasse von den Kunden den Impfpass jedenfalls kontrollieren anstatt wie bisher nur stichprobenartig. Die Polizei werde hier auch immer wieder schauen, hieß es. Wie sehen das die Händler in Tirol? Dazu hat die „Krone“ beim Obmann in der Wirtschaftskammer, Dieter Unterberger, nachgefragt.