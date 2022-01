Glorer Hütte wird winterfit gemacht

Die 1887 erbaute Hütte liegt am Berger Törl - einem Übergang von Kals nach Heiligenblut - in 2642 Meter Höhe. „Unser Vorteil ist, dass wir an das Kanal- und Stromnetz von Kals angeschlossen sind, über eine Wasserquelle verfügen, die das ganze Jahr hindurch sprudelt und eine eigene Materialseilbahn haben“, erzählt Wolfgang, der heuer den zweiten Winter als Hüttenwirt durchgehend auf der Glorer Hütte verbringen möchte: „Im Vorjahr kam uns leider der Corona-Lockdown dazwischen.“