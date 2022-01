Friseurin: „Seit einem Jahr keine Hilfe erhalten“

„Koste es, was es wolle“, sicherte der mittlerweile zurückgetretene ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel zu Beginn der Pandemie den von den Lockdowns betroffenen Betrieben in Österreich finanzielle Unterstützung zu. Fast zwei Jahre ist dieses Versprechen alt. Die angekündigten unbürokratischen Hilfen waren alles andere als leicht zu beantragen. Selbst Steuerberater klagten über die komplexen Formulare und Amtswege. Die „Krone“ berichtete schon öfter von Betrieben, die monatelang warten mussten, bis endlich Hilfe kam. Ein aktueller Fall aber „schlägt dem Fass den Boden aus“, wie es so schön heißt.