Omikron legt Hollywood lahm: Oscars in Gefahr?

„Zu viele Risiken“, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Recording Academy in Los Angeles mit Blick auf die rasante Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus in den USA. Damit platzt nun die für den 31. Jänner geplante Grammy-Show vor einem Live-Publikum in Los Angeles. Ein kleines Trostpflaster für nominierte Stars wie Jon Batiste, Justin Bieber, Doja Cat und Billie Eilish - die 64. Preisvergabe soll nachgeholt werden. Ein Déjà-vu vom Pandemie-Jahr 2021? Da war die Show wegen der zugespitzten Corona-Lage in Los Angeles von Ende Jänner in den März geschoben worden. Die Auftritte und Preisübergaben fanden auf unterschiedlichen Bühnen statt, zum Teil unter freiem Himmel, vor wenigen Zuschauern mit Masken.