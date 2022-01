Tötungsdelikte nehmen zu: Frauen häufiger Opfer

13 Tötungsdelikte landeten im Jahr 2021 auf dem Tisch von Stefan Rieder, darunter meist vorsätzliche Mordfälle, aber auch einige fahrlässige Tötungen, wie beispielsweise der „Fall David“, bei dem ein Kleinkind am OP-Tisch starb. Rieder spricht von einer Zunahme: „Dies korreliert mit der hohen Zahl an Femiziden, also Morden an Frauen.“