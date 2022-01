Nur 22.361 Lkw fehlten für neuen Transitrekord

Knapp zwei Prozent betrug das Transitplus im Rekordjahr 2019 im Vergleich zum Jahr zuvor, 5,8 Prozent oder 133.443 Lkw mehr waren es im abgelaufenen Jahr. Der Lkw-Verkehr hat also die Corona-bedingte Delle wieder aufgeholt und rollt auf Vorkrisennivau. Dabei hatte sich in den ersten beiden Monaten des Jahres ein gegenläufiger, sprich sinkender Trend abgezeichnet: Das Transitminus betrug 4,6 bzw. 8,8%. Doch von da an ging es wie die Autobahn zum Brenner selbst: immer bergauf. Noch steiler nach oben zeigen die Zahlen des Pkw-Verkehrs. Wurden 2020 noch 7.460.613 Pkw gezählt, so waren es im Vorjahr 8.873.957 – ein Plus von fast 19 Prozent.