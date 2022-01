Helene Fischer: Das ist ihr Baby-Fahrplan

Letztlich war es also eine Hausgeburt am Ammersee in Bayern, bei der Helene Fischer ihre Tochter bereits zur Weihnachtszeit auf die Welt brachte. Ihr gemeinsames Kind mit ihrem Ex-Tänzer und Vielleicht-schon-bald-Ehemann Thomas Seitel wurde somit bestmöglich vor einem drohenden Trubel gleich von Beginn an abgeschottet.