„Auf uns warten halt an einem Tag 120 Fallen“

Nun kommt der Bärenberg in Zagreb (15.30 und 18.40/live im sportkrone.at-Ticker). Und den haben Österreichs Techniker immer bärig gefunden. Sechs rot-weiß-rote Siege (5x Marcel Hirscher, 1x Mario Matt) in den zwölf Herren-Rennen am Sljeme - das spricht für sich. Auch Feller kann über die Ausbeute in Zagreb nicht klagen: Sechs Starts, zweimal Podium (3. 2019, 2. 2021), einmal Vierter (2018). „Ich mag das dort“, gesteht der Tiroler, „der meist grobkörnige Schnee kommt mir entgegen. Der Hang, auf dem man pushen, immer Gas geben kann, auch. Und Länge von einer guten Minute taugt mir.“