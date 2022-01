Ab 12.30 Uhr LIVE: Slalom der Damen in Zagreb

Trotz schwieriger Wetterbedingungen wegen hoher Temperaturen ist der Sljeme in Zagreb für die Weltcup-Slaloms der Frauen und Männer diese Woche bereit. Den Auftakt machen Katharina Liensberger und Co. am Dienstag (12.30/16.05 Uhr), bei der seit 2005 ausgetragenen Snow Queen Trophy gewann Mikaela Shiffrin wie Marlies Raich als Rekordsiegerin viermal. Ob die US-Amerikanerin nach der Corona-Infektion am Start sein wird, ist noch unklar. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie HIER live dabei!