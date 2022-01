Produkte aus Tirol auf weltweiten Märkten beliebt

Auch im kommenden Jahr rechne man mit einem Plus beim Wirtschaftswachstum zwischen sechs und sieben Prozent. Der Hauptmarkt liegt weiter in der EU, aber auch die Exporte nach Asien, Nord- und Südamerika sowie Australien sind gestiegen. Pharmazeutische Erzeugnisse führen die Bilanz weiter an. Zugenommen hat die Nachfrage bei Holz- und Glaswaren.