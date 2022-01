Erstmals US-Navy in der Militärakademie

Interkulturelle Kompetenz fördern

Andrus möchte seine Ausbildung 2023 abschließen, um als Navy-Pilot Seefernaufklärer zu fliegen. Hier ist auch die Klammer zu den Erkenntnissen, die man hierzulande dank der amerikanischen Offiziersanwärter gewann: Konflikte werden sich aufgrund der großen Wasseroberfläche auf der Erde künftig nicht nur an Land, sondern vor allem auf dem Meer abspielen. Kriegseinsätze sind für einen US-Navy-Offizier normal: „In den USA ist sich jeder bewusst, dass er in einen Kriegseinsatz gehen wird. In Österreich wird dies die absolute Ausnahme sein“, so Oberst Thomas Lampersberger von der Milak. Auch die beiden Fähnriche aus Wiener Neustadt durften in den USA ihre interkulturelle Kompetenz fördern. Im Hinblick auf multinationale Einsätze im Ausland ist dies von hoher Bedeutung. Der Blick über den Tellerrand erlaubte es ihnen, gerade an der Naval Academy ganz andere Ausbildungsinhalte und -methoden und Sichtweisen zu erfahren. Während in den USA Disziplin, Gehorsam und Drill an oberster Stelle stehen, setzt man in Österreich auf ein selbstbewusstes Auftreten und einen eigenständig im Sinne des Auftrages handelnden Offizier.