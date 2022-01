Schüsse in St. Pölten: 36-Jähriger wird angeklagt

Waffe illegal besessen

Wie berichtet, war es am 21. August 2021 gegen 16.45 Uhr zu Schüssen im Bereich des Mühlweges in St. Pölten gekommen. Der 36-jährige mutmaßliche Täter war mit einem Kontrahenten in Streit geraten, holte daraufhin eine Waffe aus seiner nahe gelegenen Wohnung und schoss in der Folge zweimal auf den 30-Jährigen. Das Opfer erlitt einen Oberschenkel- und Unterschenkeldurchschuss.