Schütze holte Waffe aus seiner Wohnung und schoss

Wie berichtet, kam es Samstagnachmittag zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei türkischen Landsmännern in St. Pölten. Entgegen allgemeiner Gerüchte, die am Wochenende die Runde machten, handelt es sich bei dem 36-jährigen mutmaßlichen Täter um keinen Ex-Häftling. Bestätigt wurde hingegen, dass es sich bei dem Mann um einen amtsbekannten Kriminellen handelt: „Der Tatverdächtige ist wegen allgemeiner Delikte vorbestraft, befand sich bisher aber noch nicht in Haft“, so Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten.