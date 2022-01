Unbekannte zündelten vor Innsbrucker Geschäft

Gegen 1.50 Uhr am Dienstag steckten die Brandstifter in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße einen Stapel Kartonagen in Brand, der vor einem Geschäft abgestellt war. Wie sie das Feuer entzündeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die Flammen und die damit verbundene Hitzeentwicklung zersprang schließlich eine zwei Meter große Auslagenscheibe des Geschäfts.