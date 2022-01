Omikron wird nun die dominante Corona-Variante

Mehr Hospitalisierungen

Zwar führe Omikron nachweislich seltener zu Spitalsaufnahmen, durch die – je nach Studie – aber bis zu dreimal so hohe Infektiosität würden sich diese Effekte gegenseitig aufheben, und der Anteil der Hospitalisierungen würde in die Höhe schnellen. „Krone“-Leser wissen es seit Samstag: Ab 11. Jänner wird in den NÖ-Kliniken mit Zuwächsen kalkuliert. Weil eben dort aber immer noch viele an der Delta-Variante erkrankte Patienten behandelt werden müssen, droht sich die Lage Mitte des Monats zuzuspitzen.