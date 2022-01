„Tendenz geht nicht in meine Richtung“

Nun scheint es so, als könnte es den Salzburger früher als gedacht zurück in den Profigeschäft ziehen. Zum zweiten Mal ins Baltikum. 2020 war er für kurze Zeit Trainer des FK Sudava (Lit). Nun ist er als Cheftrainer beim lettischen Aufsteiger Auda Kekava im Gespräch. Dieser ist Kooperationsverein des amtierenden Meisters FC Riga. „Ja, es hat Gespräche gegeben. Spruchreif ist im Moment aber nichts.“, stellte Pfeifenberger auf „Krone“-Anfrage klar. Und: „Die Tendenz geht eher nicht in meine Richtung.“