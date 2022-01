Urlaub in Tirol endet für Betrüger hinter Gitter

Die zwei Deutschen sowie der Ukrainer reisten am 27. Dezember mit einem Mietauto spontan von Norddeutschland nach Hintertux und mieteten sich dort in einem Hotel in Tux ein. „Als der Gastwirt am 1. Jänner zum wiederholten Male vergeblich versuchte, die Rechnung in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages einzukassieren, verständigte dieser die Polizei“, heißt es von der Exekutive.