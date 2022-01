Mit Klein-Lkw 20 Meter abgestürzt: Insassen flohen

Fahrer und Beifahrer flohen in Nacht von Unfallstelle

Als Fahrzeughalter konnte ein 30-jähriger Einheimischer ausgeforscht werden, der kurz darauf auch an der Unfallstelle eintraf. „Er führte an, dass er am Vortag gegen 23 Uhr aufgrund der rutschigen Straßenverhältnisse in der Kehre über die Fahrbahn hinausgerutscht und in weiterer Folge verunfallt sei.“ Ihm und seinem Beifahrer, einem 26-jährigen Deutschen, sei es gelungen, sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Durch den Unfall sei niemand verletzt worden.