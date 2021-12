Ende der Pleitebank Hypo: 8 Milliarden € Kosten

8 Milliarden Kosten

Die Schlussabrechnung für den Steuerzahler kommt laut Fiskalrat auf Gesamtkosten von rund acht Milliarden Euro: 4,7 Milliarden Euro zahlte der Bund für nicht zurückbezahlte Zuschüsse, Haftungen usw. Jeweils eine Milliarde gingen für Zinszahlungen sowie die Tilgung einer Nachranganleihe drauf. Das Land Kärnten steuerte 1,4 Milliarden Euro bei. Die Heta hat in den letzten Jahren alle Vermögenswerte verkauft und dabei mit 10,8 Milliarden Euro wesentlich mehr für die Anleihe-Gläubiger erlöst als ursprünglich erwartet (6 Milliarden Euro), was einer Quote von 86 Prozent entspricht. Nachrangige Verbindlichkeiten wurden auf null herabgesetzt.