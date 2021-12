Tierfreunde machten Heimtieren zahlreiche Präsente

Tierfreunde haben heuer besonders tief in die Taschen gegriffen, um den heimatlosen Fellnasen in den Tierheimen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Die Wunschzettel an den Wunschbäumen in den Fressnapf-Filialen in Klagenfurt, Villach, Spittal und St. Veit sowie bei Dehner und Kölle Zoo waren rasch vergriffen und mussten zum Teil sogar erneuert werden.