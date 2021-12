CT zeigt: Pharao Amenophis I. hatte gute Zähne

Die Mumie von Amenophis I. war 1881 entdeckt worden; die Forscher ließen ihre Bandagierung bis heute unberührt. Der Scan ergab, dass Amenophis I., der in seiner 21-jährigen Herrschaft mehrere Feldzüge führte, im Alter von 35 Jahren starb. „Er war etwa 1,68 m groß, beschnitten und hatte gute Zähne“, so Sahar Saleem, Radiologie-Professorin an der Uni Kairo.