Flüchtlinge: Nehammer weist Papst-Appell zurück

Trotz der wiederholten Kritik an Österreich bleibt der türkise Regierungschef bei der bisherigen Position. Er betont aber, dass noch „vieles an Aufklärungsarbeit“ nötig sei, weil viele EU-Staaten „gar nicht sehen oder erkennen, wie sehr Österreich belastet ist“. In EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe Österreich aber „eine sehr interessierte Verbündete an seiner Seite", lobt Nehammer die Vorschläge der Brüsseler Behörde für einen neuen Pakt für Migration und Asyl, insbesondere was Rückführungen und schnellere Asylverfahren betrifft.