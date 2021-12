Zwei Skiunfälle mit Fahrerflucht im Zillertal

Knieverletzung nach Zusammenstoß

Am Mittwoch kam es kurz nach 10.30 Uhr dann erneut im Skigebiet Penken zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Eine 20-jährige Deutsche fuhr laut Polizei auf der Piste Nr. 31 talwärts, als es zwischen ihr und einem unbekannten Skifahrer, auf einer Seehöhe von rund 1580 Metern, zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Dabei kam die Frau zu Sturz und zog sich am linken Knie erhebliche Verletzungen zu. Auch dieser unbekannte Zweitbeteiligte fuhr, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, davon. Der Mann war ca. 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und trug eine gelb/graue Skijacke sowie eine gelb/rot verspiegelte Skibrille. „Um zweckdienliche Hinweise durch eventuelle Unfallzeugen wird ersucht“, so die Beamten.