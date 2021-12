Land Steiermark ruft zum Feuerwerks-Verzicht auf

Tiere in Panik

„Feuerwerke mögen zwar schön anzuschauen sein - sie verursachen aber auch viel Leid für Tiere und Umwelt“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ). Lärm und Lichtblitze würden Tiere in Panik versetzen. Sie belasten außerdem die Luft mit Feinstaub, und die in den Knallkörpern enthaltenen Chemikalien belasten Böden und Gewässer, so Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ).