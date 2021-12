Salzburgs Super-Adler schwebten allen davon

Der Pongauer krönte sich im vergangenen Winter in Oberstdorf zum dritten Mal zum Einzel-Weltmeister und schrieb erneut Geschichte. Denn kein anderer Österreicher gewann öfter als ein Mal Einzel-Gold bei den Titelkämpfen! Im „Krone“-Ranking - jeder Juror verteilte an seine persönlichen Top-10 Zähler, die Punkte wurden vergeben wie in der Formel 1 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1) - wurde „Kraftis“ historischer Erfolg mit 244 Zählern honoriert.