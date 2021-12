Was wir 2021 beim Bahnreisen alles vergessen haben

Alles kann verloren gehen – das ist in Kurzform die Jahresbilanz der Lost-&-Found-Stelle der Österreichischen Bundesbahnen. Mit 19.000 Fundstücken – das sind durchschnittlich 50 pro Tag – in den Waggons und auf heimischen Bahnhöfen ist die Zahl um zwei Prozent gestiegen. Die tagtäglich im Einsatz befindlichen 20 Mitarbeiter in sieben Büros konnten immerhin in jedem dritten Fall die Gegenstände den Eigentümern zurückgeben. Nachfragen zahlt sich also aus.