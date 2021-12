Zu Silvester explodieren Feuerwerk und Fallzahlen

Impfung: Stichtage an Feiertagen und zu Neujahr

Weniger steil, aber doch nach oben zeigt die Immunisierungsrate im Land. Alleine bei der Impfoffensive an den Weihnachtsfeiertagen wurden 5200 Injektionen verabreicht. „Während anderswo das Impftempo stockte, gab es bei uns keine Weihnachtsruhe. Auch zu Silvester sind unsere Zentren geöffnet, in St. Pölten wird sogar bis nach Mitternacht ins neue Jahr hinein geimpft“, weiß Landesvize Stephan Pernkopf.