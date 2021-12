WM-Aus! Nächster Darts-Star Corona-positiv

Kritik an Veranstalter

Nun kam erneut Kritik an der für viele zu laxen Organisation im Alexandra Palace auf. Trotz hoher Corona-Zahlen und der großflächigen Verbreitung der neuen Variante Omikron auf der britischen Insel dürfen die Ränge im „Ally Pally“ mit 3000 Besuchern pro Tag gut gefüllt bleiben. Der Weltverband PDC dürfte versuchen, das Event bis 3. Jänner mit aller Gewalt durchzudrücken. Corona soll ein Randaspekt bleiben. Der 73-jährige PDC-Boss Barry Hearn schrieb schon Mitte Dezember mit Bezug auf Omikron via Twitter, dass es Zeit sei, „mit dem Virus zu leben“.