Das Jahr endet mit einem „blühenden Rekord“

2022 wird Jahr des Baumes

Auf kommunaler Ebene konnte die Aktion bereits 463 Gemeinden mit ins grüne Boot holen, zusätzlich sind 167 Betriebe mit an Bord, die sich der nachhaltigen Entwicklung und bevorzugt biologischen Produkten verschrieben haben. Die Aktion ist mittlerweile auch in allen anderen Bundesländern und sogar über die Grenzen Österreichs hinweg aktiv. Zuletzt konnte man in Deutschland erste Partner gewinnen. Ein Kerngebiet von „Natur im Garten“ ist auch die Beratung im Internet, bei Workshops und mit einer eigenen Hotline: Mehr als 42.000 Hobbygärtner holten sich 2021 wichtige Tipps für die eigene Grünoase. Und auch ein Ausblick auf das kommende Jahr sei gewährt: 2022 steht im Zeichen des Baumes. Man darf also gespannt sein...