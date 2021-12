Österreich spendet 1 Mio. Impfdosen an Bangladesch

Österreich hat knapp eine Million Dosen des Coronavirus-Impfstoffs von AstraZeneca an Bangladesch gespendet. Wie am Mittwoch Außen- und Gesundheitsministerium mitteilten, sollen zwei Kühlcontainer mit 956.550 Dosen des Vakzins im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) in Dhaka eintreffen. Zum Haltbarkeitsdatum des Impfstoffs wurden keine Angaben gemacht. Vor wenigen Tagen hatte das Gesundheitsministerium den Verfall von 280.000 AstraZeneca-Dosen einräumen müssen.