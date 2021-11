Österreich spendet 450.000 Dosen AstraZeneca

Wie es aus dem Außenministerium (BMEIA) hieß, hatten die drei Länder in Österreich wegen Impfstoffspenden nachgefragt. Die insgesamt 450.000 Dosen seien nunmehr freigegeben worden. Auch Kirgistan, wo Linhart am Freitag den ersten Besuch seiner insgesamt sechstägigen Zentralasien-Reise absolviert hatte, werde davon noch informiert. Österreich hat bisher rund zwei Millionen Impfdosen an bedürftige Länder gespendet, davon entfiel der Löwenanteil an den Iran (eine Million) und Bosnien-Herzegowina (500.000).