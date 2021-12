(Fast) alles teurer | Stich-Gutscheine

Nein, es dreht sich nicht alles nur um Corona. Ja, es gibt auch andere unerfreuliche Themen. Die Teuerung an allen Ecken und Enden - und die gar nicht rosigen Aussichten für das neue Jahr, in dem (fast) alles teurer wird. Die „Krone“-Wirtschaftsredaktion hat für die heutige Ausgabe gesammelt, wo uns 2022 tiefer in die Tasche gegriffen wird. Da finden sich Preistreiber wie Strom, der ab Jänner in Ostösterreich um etwa 12 € im Monat teurer wird. Erhöhungen stehen unter anderem auch bei Milch, Wurst und anderen Lebensmitteln an, bei Wirten und Hotels steigt die Mehrwertsteuer, während die starke Nachfrage bei langlebigen Produkten wie Elektronik und Möbeln auch im neuen Jahr auf Lieferprobleme und hohe Transportkosten trifft - die Folgen kann man sich ausmalen. Genauer bezifferbar sind die Erhöhungen bei den Mieten - diese dürften teils um fünf Prozent in die Höhe schnalzen. In den ersten Monaten des neuen Jahres rechnen die Wirtschaftsforscher mit Inflationsraten mit einem „5-er“ vor dem Komma, übers Jahr sollte sich die Inflation dann aber bei 3,3 Prozent einpendeln. Und da müssten wir schon froh sein!