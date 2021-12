Gutachter: „Kann für Anklage nicht ausreichen“

Wie schon sein Kollege vom Institut für Strafrecht an der Uni Wien kommt auch Dr. Klaus Schwaighofer in seinem Gutachten sinngemäß zum selben Ergebnis. Das Mitglied der Richteramtsprüfungskommission zur Rolle von Sebastian Kurz in der ÖVP-Affäre um mutmaßlich gekaufte Umfragen: Aus den Chats lasse sich nicht herauslesen, dass der damalige Außenminister gewusst habe, dass dafür Mittel aus dem Finanzministerium flossen. „Noch weniger ist erkennbar – was für eine Strafbarkeit nötig wäre –, dass der Ex-Kanzler dazu einen Beitrag geleistet hätte“, so der Professor.