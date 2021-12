Anna Buchegger: „Habe genau null Euro verdient“

Was sich im ersten Moment glamourös anhört, ist es auf den zweiten Blick aber nicht. „Ich habe in den letzten zwei Monaten genau null Euro verdient“, erzählt Anna Buchegger der „Krone“. Die Pandemie und damit einhergehende geplatzte Auftritte hätten auch sie betroffen. Hilfe habe sie wenig erfahren – Starmania-Gewinn hin oder her. „Man sieht mich in den Medien, aber kann nicht hinter die Kulissen blicken, was da so abgeht“, so Buchegger. „Wie deppert Leute zu einem sein können und dass man niemandem vertrauen sollte, musste ich auch erst lernen.“