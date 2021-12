Basketball: UBSC unter Druck, Bulle unterm Messer

„Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ - beim 85:88 in St. Pölten zeigten die UBSC-Basketballer am Sonntag zwei Gesichter. „Sowohl in der Offensive wie in der Defensive haben wir die Bandbreite von sehr gut bis sehr schlecht maximal ausgenützt“, schüttelte UBSC-Chef Michael Fuchs den Kopf. Wobei er Giddings und Co. eins zugute hielt: „Die Moral war hoch - fünf Minuten länger, und wir hätten die Partie umgedreht.“