Wilde Traktor-Spritztour: Steirer (20) verurteilt

Polizist in Graben gestoßen

Im August hatte der Obersteirer in Feldbach mit Freunden ausgiebig gefeiert. Warum er dann mitten in der Nacht in eine Landmaschinenwerkstatt einstieg, einen Traktor entwendete und eine Spritztour durch die Stadt machte, weiß er nicht mehr. Nachdem er in eine Lagerhalle krachte (20.000 Euro Schaden) und die Exekutive ihn stellen wollte, stieß er einen Beamten in einen Graben.