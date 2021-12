Das Christkind war mit dem Zug unterwegs

Aus dem Abteil per Express zu den Beschenkten

Kurzerhand wurden Nummern getauscht und weitergeleitet und genau erklärt, wann und auf welchem Bahnsteig der Zug in Wien hält und wo man sich dort treffen soll. „Die Eltern waren schon drauf und dran, die Strecke zurückzufahren.“ Umso größer war die Freude, als die Sackerl dann ganz überraschend doch noch in Wien eintrafen. Die Tochter, die mit Siegele in Kontakt stand, überraschte ihre Eltern und holte die Geschenke am Bahnsteig von ihrem ganz persönlichen „Christkind“ ab.