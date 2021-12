Skifahrerin krachte gegen Baum - schwer verletzt

Die Urlauberin fuhr am Sonntagnachmittag kurz vor Betriebsschluss auf einer rund 35 Grad steilen Piste am Hochzeiger talwärts, als sie auf der vereisten Piste ohne Fremdverschulden plötzlich zu Sturz kam. Sie geriet daraufhin über den Pistenrand hinaus in den angrenzenden Wald, wo sie mit dem linken Bein gegen einen Baum krachte.