99ers zeigten bei Linz keine Spur von Rost

Die 99ers besiegten am Stefanitag die Linzer auswärts klar und deutlich mit 6:0. Der Erfolg beim Schlusslicht war der sechste Grazer Sieg in Serie. Am Dienstag kommt der KAC zum Pack-Derby - im Kärntner Derby zerlegten die Klagenfurter den Villacher Rivalen mit 9:1!