Im Wald aufeinander angewiesen sein

Sein Sohn Dominik (23), der dabei steht, nickt mit dem Kopf. Er hat den noch jungen Lehrgang zum Forsttechniker im väterlichen Betrieb absolviert. Die Lehre beinhaltete Themen wie die Technik von Forstmaschinen, ihre Instandhaltung, Waldkenntnis und -pflege, aber auch Vermarktung. „Unsere Rösser setzen wir in schwer zugänglichem Gelände zur Durchforstung ein. Einzelbaumentnahmen zum Beispiel, damit der natürliche Jungflug aufkommen kann. Meistens in einem Gelände, wo schweres Gerät nur Schaden im Waldboden anrichten würde. Zum Glück ist hier der Zuwachs an Wald immer noch größer als die Ernte.“