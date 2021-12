A9: Wieder prallte Lenker in Asfinag-Fahrzeug

Beim Absichern einer Unfallstelle wurde ein 38-jähriger Asfinag-Mitarbeiter selbst in einen Unfall verwickelt: Ein Auto mit insgesamt vier Insassen krachte in der Nacht auf 24. Dezember in sein abgestelltes Fahrzeug. Nur wenige Stunden zuvor kollidierte ein Lenker in Frohnleiten frontal mit einem Klein-Lkw der Asfinag.