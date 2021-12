Weihnachten als Verschnaufpause

Die Covid-Lage in Salzburg hat sich entspannt. Die 7-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 179 – noch vor einem Monat lag sie über 1500. Auch in den Spitälern liegen deutlich weniger Patienten – so mussten am Freitag 60 Salzburger im Krankenhaus betreut werden, 17 davon auf der Intensivstation.