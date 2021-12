Wiener Neustadt jetzt im Laufschritt besichtigen

Doris Kratzer liebt es, in ihre Laufschuhe zu schlüpfen. Die Bewegung ist für sie Ausgleich zum Beruf als Kindergärtnerin. Doch sie will nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist Gutes tun. Daraus entstand die Idee zu ihrem Programm „Sightseeing im Laufschritt“. In elf Stationen gibt es in Wiener Neustadt dabei Wissenswertes über die frühen Habsburger.