Eisbullen freuen sich über besinnliches Dutzend

Co-Trainer nicht in Davos



Trainiert wird am Christtag wieder, tags darauf geht es nach Innsbruck. Nun doch mit Ben Cooper hinter der Bande. Team Canada, für das der McIlvane-Co in den Betreuerstab berufen worden war, sagte wegen der Corona-Entwicklung seine Teilnahme am Spengler Cup in Davos ab.