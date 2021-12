Bagger in Vollbrand: Schlugen Kraftwerksgegner zu?

Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Totalschaden an den Baggern beträgt jedoch mehrere Hunderttausend Euro! Die zwei Geräte in Abstand von 50 Metern brennten in der Nacht auf Donnerstag auf der Baustelle des Murkraftwerks im Grazer Bezirk Gösting lichterloh - aus derzeit noch unbekannten Gründen.